Regeln und Strafen für Wildcampen: Wenn der Campingplatz zu teuer ist

Eine Zelt-Übernachtung im Wald ist in Deutschland generell verboten.

Campen in der Natur – klingt romantisch, ist aber in Deutschland nicht erlaubt. Es gibt klare Regeln, wo man übernachten darf. Wer sich nicht daran hält, riskiert saftige Geldbußen.











Campingurlaub ist ein Stück Freiheit. Wer das Wohnmobil oder den Wohnwagen häufiger nutzt, hat idealerweise eine Grundausstattung stets an Bord, räumt noch den Inhalt des heimischen Kühlschranks ins Mobil und fährt spontan in die Berge oder an den Badesee. Einziges Problem sind oft die Campingplätze, die in Ferienzeiten inzwischen richtig teuer oder gleich ausgebucht sind. Was liegt also näher, als genau dort zu übernachten, wo es am schönsten – und noch dazu kostenlos ist: In der freien Natur, am Waldrand, auf öffentlichen Parkplätzen oder in Anliegerstraßen? Das allerdings kann teurer werden als jeder Luxus-Campingplatz, wenn man die gesetzlichen Bestimmungen nicht kennt.