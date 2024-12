Regeln für Wintersaison: Tirol: Fahrverbote für den Ausweichverkehr treten in Kraft

1 In Tirol werden in der Wintersaison an Wochenenden manche Nebenstraßen für den Transitverkehr gesperrt - die Polizei wird das kontrollieren. Foto: Matthias Röder/dpa

Wer in der Wintersaison dem Stau auf der Hauptroute ausweichen will, hat in Tirol an Wochenenden schlechte Karten. Wie in den vergangenen Jahren werden Nebenstraßen für Durchreisende gesperrt.











Link kopiert

Innsbruck - Zum Start der Wintersaison treten in Tirol erneut Fahrverbote für den Ausweichverkehr in Kraft. Im Zeitraum vom 21. Dezember bis zum 27. April müssen Durchreisende an Wochenenden und Feiertagen von 7 bis 19 Uhr auf den Hauptverkehrsrouten bleiben. Die Regel gilt laut Landesregierung auf ausgewählten Straßen in den Bezirken Kufstein, Reutte, Imst und Schwaz. An neuralgischen Punkten würden außerdem wieder Dosierampeln eingesetzt.

Es gehe darum, dass an den verkehrsreichen Wochenenden die Bürger in den Gemeinden ohne größere Staus durch Touristen ihre Besorgungen erledigen könnten, hieß es vonseiten der Regierung. Die Einhaltung der Fahrverbote werde von den Behörden kontrolliert. Wer als Durchreisender die gesperrten Straßen benutze, müsse auf die Hauptverkehrsroute zurückkehren. In der vergangenen Wintersaison seien insgesamt 176.000 Fahrzeuge auf das Hauptverkehrsnetz zurückgeleitet worden.