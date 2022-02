1 Drei-gegen-drei wird im Bezirk Neckar-Fils schon lange gespielt, wie hier bei einem Spieltag in Deggingen Ende September. Foto: WFV

Im Kinderfußball sollen spezielle Spielformen eingeführt werden. Die Vereine im Kreis finden das grundsätzlich gut, viel Neues kommt für sie aber nicht hinzu.















Kreis Esslingen - Um die Spieltage im Fußball für die Jüngsten noch kindgerechter zu machen, hat sich der Bundesjugendtag des Deutschen Fußballbundes (DFB) vor wenigen Tagen für Reformen entschieden. „Neue Spielformen“ nennt sich dieser Ansatz, der simpel in der Theorie, aber komplex in der Umsetzung zu sein scheint. Zum einen sollen kleinere Mannschaften dafür sorgen, dass die Nachwuchskicker häufiger am Ball sind, mehr Tore schießen und dadurch mehr Erfolgserlebnisse haben. Zum anderen gibt es verschiedenste Meinungen, mit welchen Methoden, Spielfeld- und Mannschaftsgrößen dieses Ziel erreicht werden soll. Im Bezirk Neckar-Fils sorgt dabei das sogenannte Funiño, das Spiel auf vier Mini-Tore ohne Keeper, für Gesprächsstoff. Und die Frage: Sollten Kinder schon Kopfbälle spielen?