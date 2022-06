5 In einem Raum, der Alvarium genannt wird, steht eine silberne, sarg-ähnliche Kiste. Darin zersetzt sich der Körper und wird zu Erde. Foto: privat

Bei einer Reerdigung wird der Körper vollständig zu Erde zersetzt – und das in nur 40 Tagen. Wie funktioniert das? Und ist diese Art der Bestattung in Baden-Württemberg erlaubt?















Link kopiert

Was nach dem Tod mit menschlichen Körpern passiert, ist in der Bibel so beschrieben: „Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub“. Doch so einfach ist es wohl nicht. Wird ein Körper mit einem Sarg begraben, dauert der Verwesungsprozess unterschiedlich lang. Enthält der Boden besonders viel Lehm oder Ton, kann es auch sein, dass sich der Leichnam gar nicht zersetzt. So entstehen laut dem Bundesverband Deutscher Bestatter sogenannte Wachsleichen. Nun gibt es aber eine neue Form der Bestattung, bei der der Körper innerhalb von 40 Tagen vollständig zu Erde wird: die Reerdigung. Bis diese Methode in Baden-Württemberg zugelassen wird, könnte es noch ein langer Weg sein.