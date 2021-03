Zeugenaufruf in Wernau 50-Jährige überrascht Einbrecher

Unbekannte Täter sind laut Polizeiangaben am Sonntagmorgen in ein Wohnhaus in Wernau (Kreis Esslingen) eingebrochen, von der Bewohnerin überrascht worden und anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.