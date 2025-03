Rede im US-Parlament: Trump kündigt Alaska-Pipeline und Abbau seltener Erden an

1 Trump will eine riesige Gas-Pipeline in Alaska bauen. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

In den schwierigen Verhandlungen mit der Ukraine geht es Donald Trump immer auch um ein Abkommen zur Ausbeutung seltener Erden. Nun kündigt er einen stärkeren Abbau in den USA an. Und mehr noch.











Washington - US-Präsident Donald Trump hat in seiner Rede vor beiden Kammern des Kongresses den Bau einer "gigantischen" Gas-Pipeline in Alaska angekündigt. Sie werde zu den größten in der Welt gehören, sagte der Republikaner. Japan, Südkorea und andere Nationen wollten sich mit Billionen Dollar beteiligen.

Auch wolle er in dieser Woche historische Maßnahmen ergreifen, um den Abbau von seltenen Erden und kritischen Mineralien in den USA dramatisch auszubauen. In den Verhandlungen mit der Ukraine geht es immer wieder auch um ein Abkommen zum Abbau seltener Erden in dem von Russland angegriffenen Land.