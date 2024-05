Redaktion vor Ort: Was Bürger zum Esslinger Bahnhof sagen

1 Gestalterisch sehen viele beim Bahnhofsvorplatz noch einige Luft nach oben. Foto: Roberto Bulgrin

Der Bahnhof ist für viele das Entree zur Esslinger Innenstadt. Vieles hat sich dort in den vergangenen Jahren verändert, doch es gibt weiterhin Kritik. Unsere Redaktion ist am Donnerstag, 16. Mai, von 15 bis 18 Uhr vor Ort, um Stimmen der Esslinger zu sammeln.











Tag für Tag sind der Bahnhof und sein Umfeld für viele Menschen der erste Eindruck, den ihnen Esslingen bietet – manche sprechen gar von einer Visitenkarte der Stadt. Doch diese Visitenkarte könnte und sollte nach Einschätzung vieler attraktiver sein. Rund um den Bahnhof hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan: Der Zentrale Omnibusbahnhof wurde verlegt, sein Nachfolger erhielt ein aufwendiges Glasdach, das jedoch nie unumstritten war. Das frühere ZOB-Gelände ist mittlerweile mit dem Wohn-, Geschäfts- und Einkaufszentrum Qbus bebaut, doch auch daran scheiden sich die Geister. Der Bahnhofsvorplatz wurde neu gestaltet, doch die erhoffte Aufenthaltsqualität suchen viele bislang vergeblich. Die Gemeinschaftsredaktion von Eßlinger Zeitung, Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten möchte die Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen lassen. In einer „Redaktion vor Ort“ fragen Chefredakteur Johannes M. Fischer sowie seine Kollegen Alexander Maier und Valentin Schwarz am Donnerstag, 16. Mai, von 15 bis 18 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz, wie die Esslingerinnen und Esslinger das Bahnhofsquartier beurteilen, wo sie Handlungsbedarf sehen und welche Wünsche und Ideen sie der Stadt ins Stammbuch schreiben wollen.

Themen gibt es viele, und die Stadt hat neuerdings auch manches auf den Weg gebracht. Doch reicht das aus und wo müsste mehr oder anderes getan werden? In unserer „Redaktion vor Ort“ wollen wir erfahren, wie die Esslingerinnen und Esslinger die bauliche Entwicklung des Bahnhofsquartiers beurteilen, wie sie den Bahnhofsvorplatz gestalten würden, was sich in Sachen Verkehrsführung tun muss, wie es um Sicherheit und Sauberkeit bestellt ist und wo sich in nächster Zeit mehr tun könnte und müsste. Unsere Redakteure notieren die Meinungsäußerungen und werden sie in der Samstagausgabe unserer Zeitung veröffentlichen.