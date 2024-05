„Redaktion vor Ort“ in Esslingen: Wünsche für das Sorgenkind Bahnhof

12 Bonjour Tristesse: Der Esslinger Bahnhofsvorplatz wirkt nicht sonderlich einladend. „Zu viel Stein, zu wenig Grün“, finden viele Bürgerinnen und Bürger. Foto: Roberto Bulgrin

Das Bahnhofsquartier ist für Reisende, die mit Bahn oder Bus nach Esslingen kommen, die erste Visitenkarte der Stadt. Doch der Bahnhofsvorplatz ist bislang ein Sorgenkind. In einer „Redaktion vor Ort“ unserer Zeitung konnte nun jeder seine Meinung sagen.











Viele Esslingerinnen und Esslinger sind nicht glücklich mit ihrem Tor zur Innenstadt. Im Rathaus wird viel über das Bahnhofsquartier diskutiert – und darüber, was sich tun ließe. Was sagen die Bürgerinnen und Bürger? Unsere Zeitung wollte es genau wissen: Johannes M. Fischer, Alexander Maier und Valentin Schwarz sammelten in der „Redaktion vor Ort“ am Bahnhofsvorplatz Meinungen, Wünsche und Tipps.