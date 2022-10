Polizeieinsatz in Esslingen 30-Jähriger schießt mit Schreckschusswaffe

Am Donnerstagabend kommt es am an einer Bushaltestelle im Esslinger Stadtteil Mettingen zu einer Auseinandersetzung. Ein 30-Jähriger bewirft einen vorbeifahrenden Autofahrer mit Steinen und schießt mit einer Schreckschusspistole.