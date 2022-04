1 Die Lage an Bahn und Neckar ist ein großer Standortvorteil für Kaatsch in Plochingen. Der Warenausgang geht fast ausschließlich auf Gleis und Wasser über die Bühne. Foto: Roberto Bulgrin

Aus einer Tonne Schrott können nach sechsmaligem Einschmelzen vier Tonnen neue Stahlprodukte entstehen, rechnet Daniela Wager-Zanker, die Geschäftsführerin der Plochinger Recycling-Firma Kaatsch vor. Die Bedeutung für die Umwelt sei immens.















Schrott ist sexy.“ Mit diesem Slogan hat vor drei Jahren die Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen (BDSV) auf den Stellenwert ihrer Branche beim Klimaschutz aufmerksam gemacht. Sexy? Das ist nicht unbedingt das erste Attribut, das einem einfällt, wenn man von der B 10 die Ausfahrt Plochingen nimmt und auf die Otto-Konz-Brücke einbiegt. Gewaltige Metallberge türmen sich im Hafengebiet zwischen Neckar und Bahngleisen auf. Bagger-Giganten mit großen Beißzangen hieven ihre Ladung in eine riesige Schere, die Metallgitter, Rohre und Ähnliches gnadenlos klein macht. Ein paar Meter weiter zerlegen zwei Arbeiter mit Schweißbrennern per Hand die tonnenschweren Großmaschinen, die ansonsten die Schere schrotten würden. Ein weiterer Bagger greift beherzt in die Metallberge und verlädt das Material aufs Schiff oder auf Güterwaggons.