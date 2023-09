Ermittlungen zu Skandal an Hochschule Esslingen dauern an

1 Die Hochschule Esslingen hatte den Fall um rechtswidrig bezahlte Leistungsbezüge im Oktober 2021 öffentlich gemacht Foto: Roberto Bulgrin

Die Hochschule Esslingen hatte im Jahr 2008 unter ihrem damaligen Rektor Bernhard Schwarz rechtswidrig Leistungsbezüge an 52 Professorinnen und Professoren ausbezahlt. Es soll um eine Summe von etwa 1,6 Millionen Euro gehen.















Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen rechtswidrig bezahlter Leistungen an Professorinnen und Professoren der Hochschule Esslingen im Jahr 2008 dauern weiter an. Wie Aniello Ambrosio als Erster Staatsanwalt auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, würden die Untersuchungen fortgeführt. Die Klärung des Sachverhaltes könne noch einige Zeit in Anspruch nehmen: „Ich rege an, sich in zehn bis zwölf Wochen erneut nach dem Sachstand zu erkundigen.“