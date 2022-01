Esslinger Stolpersteine Die Erinnerung soll sich nicht auslöschen lassen

Anfang Dezember wurden in der Obertorstraße in Esslingen zwei Stolpersteine gestohlen, die an NS-Opfer erinnern. Die Gedenktafeln wurde inzwischen gefunden, doch sie sind so stark beschädigt, dass sie nun durch neue ersetzt werden.