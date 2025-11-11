Retourkutsche: Jetzt klagt auch Winamax gegen den VfB

1 Zwei Jahre lange zierte der Winamax-Schriftzug die Brust des VfB. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Der Ex-Trikotsponsor will im Rechtsstreit mit dem VfB Stuttgart nicht klein beigeben – und klagt nun seinerseits gegen den Fußball-Bundesligisten.











Neue Wendung im Rechtsstreit zwischen dem VfB Stuttgart und Winamax: Der Ex-Sponsor hat nach Informationen unserer Redaktion Widerklage gegen den Fußball-Bundesligisten erhoben. Ursprünglich hatte der VfB den französischen Wettanbieter vor dem Landgericht Stuttgart auf die Zahlung von 2,75 Millionen Euro verklagt. Um welchen Streitwert es sich im Falle von Winamax’ Widerklage verhält, ist nicht bekannt.