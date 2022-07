1 Die Böschung an Monika Szeiders Grundstück (links), auf dem sich die vor gut drei Jahren gefällten Obstbäume befanden, ist mittlerweile von Büschen bewachsen. Foto: Ines Rudel

Monika Szeider streitet seit 2019 mit der Stadt Ostfildern, weil bei Rodungsarbeiten auf ihrem Grundstück ein „bedauerliches Versehen“ passiert ist.















Link kopiert

Den Anblick wird Monika Szeider nicht so schnell vergessen. Es war der 19. April 2019, als sie abends nach dem Schaffen zu ihrem Haus in Scharnhausen kam und die Filderstädterin nach eigenen Worten fast der Schlag getroffen hat. Ihre Obstbäume am Rand des Grundstücks in der Jahnstraße, Niststätten für zahllose Vögel, waren plötzlich weg. Gefällt. Der Beginn eines Rechtsstreits mit der Stadt Ostfildern, der bis heute noch nicht beendet ist.