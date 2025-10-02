Rechtsstreit in Neuhausen: Gemeinderätin gegen Bürgermeister: Die Kosten trägt der Steuerzahler
1
Der Ausflug vors Verwaltungsgericht Stuttgart kostet die Gemeinde Neuhausen eine stolze Summe. Foto: imago

Die Kosten im Rechtsstreit zwischen Gemeinderäten und Bürgermeister übernimmt gemäß einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs die Gemeinde Neuhausen.

Die Angelegenheit war kompliziert, die Frage der Kostenübernahme ist es ebenso. Dass sich in Neuhausen ursprünglich zwei Gemeinderäte der Initiative Grüne Liste (IGL) mit Bürgermeister Ingo Hacker zofften, führte im Oktober 2024 vors Stuttgarter Verwaltungsgericht. Es ging um die Frage, wann im Gemeinderat welche Anträge gestellt werden dürfen. Indirekt zielten die Kläger auf das Neuhausener Verfahren der Haushaltsaufstellung, das sie intransparent gegenüber der Öffentlichkeit finden.

