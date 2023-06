Klingbeil: AfD-Hoch in Umfragen hat auch mit Ampel-Streit zu tun

1 SPD-Chef Lars Klingbeil Foto: dpa/Kay Nietfeld

Die AfD liegt derzeit in Umfragen bei knapp 20 Prozent. Das Hoch der rechtsextremen Partei macht der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil auch am Ampel-Streit fest.















SPD-Chef Lars Klingbeil hat den Streit innerhalb der Ampel-Koalition mitverantwortlich für das AfD-Hoch in Umfragen gemacht. „Das ist ein Ausdruck dessen, dass die Menschen verunsichert sind, dass sie besorgt sind, uns auch ein Signal geben wollen. Und natürlich hat der wochenlange Streit in der Ampel damit auch zu tun“, sagte der Co-Vorsitzende der Sozialdemokraten am Freitag im RTL/ntv-„Frühstart“ mit Blick auf neue Umfrageergebnisse, die die AfD bei 19 Prozent sehen. „Wir haben Unsicherheiten verstärkt und wir haben mit dem öffentlichen Bild dafür gesorgt, dass sich Menschen von uns abgewandt haben.“

Unsicherheit und Empörung über die Politik in Berlin seien aber keine Gründe, eine rechtsextreme Partei zu wählen, sagte Klingbeil. „Das ist kein Ausdruck von Protest, wenn man auf einmal Rechtsextreme wählt, das sind Dinge, die kann man dann nicht mehr schnell korrigieren“, warnte er. Jeder müsse sich bewusst machen, dass die AfD Deutschland schade. Sie sei eine „inhaltlich leere Partei“ ohne Ideen für Rente oder Klima, die zudem suggeriere, dass alles bleiben könne, wie es ist. Deutschland müsse sich aber verändern, damit es ein starkes Land bleibe und besser werde.

„Je besser wir sind, desto schlechter ist die AfD“

An die Ampel-Partner appellierte der SPD-Chef, dass die Koalition das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen müsste, indem deren Probleme gelöst würden und ihnen Stabilität und Sicherheit gegeben werde. „Je besser wir sind, desto schlechter ist die AfD“, sagte Klingbeil.

Mit Blick auf die bevorstehende Landratswahl im thüringischen Sonneberg an diesem Sonntag ist Klingbeil zuversichtlich, dass der CDU-Kandidat die Stichwahl für sich entscheidet. Im ersten Wahlgang hatte AfD-Kandidat Robert Sesselmann 46,7 Prozent erreicht, Jürgen Köpper von der CDU 35,7 Prozent. Neben der SPD haben auch Linke, Grüne und FDP dazu aufgerufen, Köpper zu unterstützen.

Im „Trendbarometer“ von RTL/ntv sowie im „Deutschlandtrend im ARD-Morgenmagazin“ liegt die AfD mit 19 Prozent vor der SPD und ist zweitstärkste Kraft. Laut ARD ist es der höchste Wert, den die AfD im „Deutschlandtrend“ bisher erreicht hat.