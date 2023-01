Nicht nur Gemeinden zweifeln am Recht auf Ganztagsbetreuung

Grundschulen in Baden-Württemberg

1 Ganztagsbetreuung gibt es an vielen Grundschulen schon. Der geplante Rechtsanspruch ist jedoch ein Kraftakt, an dessen Umsetzung es Zweifel gibt. Foto: dpa/Patrick Seeger

Die Südwestgemeinden wollen den Rechtsanspruch auf Betreuung an Grundschulen aussetzen. Alleine stehen sie damit nicht. Wer mehr Einsatz für das Projekt fordert.















Link kopiert

Mit seinem Plädoyer, der Digitalisierung an Schulen Vorrang vor dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen einzuräumen, hat der Präsident des Gemeindetags, Steffen Jäger, ein gemischtes Echo ausgelöst. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) teilt Jägers Zweifel an der Realisierbarkeit des Betreuungsausbaus. „Die Politik muss sich ehrlich machen und sagen, ob und wie der Rechtsanspruch umgesetzt werden kann“, betonte VBE-Chef Gerhard Brand. „Es nützt nichts, da weiter auf Zeit zu spielen, die Schulen brauchen einen realistischen Fahrplan.“