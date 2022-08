5 Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein Flüchtlingsunterkunft in Baltmannsweiler mit Hakenkreuzen verunstaltet worden. Foto: SDMG/Kohls

Fremdenfeindliche Schmierereien sind am Dienstag an einer Unterkunft für Flüchtlinge in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) entdeckt worden. Die Polizei ermittelt.















Noch Unbekannte haben vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Unterkunft für Geflüchtete in der Zinkstraße in Baltmannweiler mit Hakenkreuzen beschmiert. Das bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen, das auch für den Landkreis Esslingen zuständig ist. Die Symbole sind in roter Farbe an einem Zaun, Hausfassaden und Gehwegen angebracht worden.

Gemeindemitarbeiter bemerkt fremdenfeindliche Schmierereien

Ein Gemeindemitarbeiter habe die fremdenfeindlichen Schmierereien bemerkt und daraufhin die Polizei alarmiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.