Rechte Demo auf dem Marienplatz: Linke Gegendemonstranten greifen Polizei an – etliche Teilnehmer eingekesselt

7 Die Beamten bildeten eine Polizeikette zwischen den Demonstranten. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Eine rechte Demo und zwei Gegendemos auf dem Marienplatz beschäftigten die Polizei am Samstag. Die Polizei setzt Pfefferspray ein, linke Gruppen sprechen von Polizeigewalt.











Bei einer Demonstration rechter Gruppierungen und zwei Gegendemos linker Gruppierungen ist es am Marienplatz im Stuttgarter Süden zu Auseinandersetzungen zwischen Teilen der linken Gruppierungen und der Polizei gekommen. Die Beamten setzten unter anderem Pfefferspray ein und setzten etliche Teilnehmer am Marienplatz fest. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs.

Wie ein Sprecher der Stuttgarter Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, versammelten sich rund 250 Teilnehmer der rechten Demo – angemeldet waren 500 – gegen 12.30 Uhr unter dem Motto „Baden-Württemberg steht auf“ auf dem Marienplatz. Die zwei Gegendemos, an denen laut Polizei zwischen 150 und 200 Menschen teilnahmen – das Bündnis gegen Rechts spricht von rund 700 Teilnehmern – , fanden rund 50 Meter davon entfernt im Bereich des Denns Biomarkts statt. Beamte aus der bereits zuvor gebildeten Polizeikette versuchten die Demonstranten zu trennen.

Die rechte Demo findet unter dem Motto „Baden-Württemberg steht auf“ statt. Foto: Frederik Herrmann/StZN

Schläge und Tritte gegen Polizeibeamte

Daraufhin sollen mehrere der linken Demonstranten auf die Polizisten eingeschlagen und -getreten haben. Als Reaktion darauf setzten die Beamten Pfefferspray ein und forderten die Teilnehmer auf, den Marienplatz zu räumen. Dort wurden laut dem Polizeisprecher seit 12.30 Uhr etwa 150 bis 200 Personen festgesetzt, deren Ausweise kontrolliert und die Identität festgestellt wurden.

Das Bündnis gegen Rechts wirft den Beamten Polizeigewalt und ungerechtfertigtes Verhalten vor. So sagt Sebastian Henrich vom Bündnis gegen Rechts: „ Die Eskalation war vorprogrammiert, es war vorhersehbar, dass sich die Menschen hier auf dem Marienplatz wehren werden, wenn Verschwörungstheoretiker, Rechte und teils Rechtsextremisten demonstrieren“. Der Protest bestehe auch aus Kindern und Rentnern, aus Menschen aus der Mitte der Gesellschaft.

Die rechten Demonstranten konnten gegen 13.30 Uhr wie geplant in Richtung Schlossplatz aufbrechen. In der Cottastraße sei es laut dem Polizeisprecher noch zu einem Blockadeversuch der linken Demonstranten gekommen, diesen habe man aber im wörtlichen Sinne umgehen können.

Die Polizei hat nun ihre Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs aufgenommen.