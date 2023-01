8 Bei Telemaxx steht Server über Server, es blinkt gewaltig im Rechenzentrum, und die Geräte strahlen große Hitze ab. Foto: Gottfried Stoppel

Rechenzentren sind das Rückgrat der Digitalisierung, stehen aber wegen ihres hohen Energieverbrauchs in der Kritik. Ein Besuch bei der Firma Telemaxx in Karlsruhe, die zu den zehn größten Anbietern Deutschlands gehört.















Wie bitte, das soll ein Rechenzentrum sein? Das IPC 4 der Firma Telemaxx in einem Karlsruher Gewerbegebiet sieht eher aus wie ein Gefängnis: Zwei parallel laufende Zäune mit Stacheldraht schirmen das Gelände ab, überall blicken Kameras unerbittlich auf den Besucher herab, mehrere dicke Stahltüren gilt es bis zum Herz des Hauses zu überwinden, und alle paar Schritte muss sich Arthur Wojtek, der Führer in diesem Hürdenlauf an Sicherheitschecks, per Geheimcode ausweisen. „Bei uns ist es wirklich wie im Knast“, scherzt er. „Nur dort kommt niemand raus, bei uns kommt niemand rein.“