Rechberghausen im Kreis Göppingen: Explosion und Brand in Drogeriemarkt – Polizei und Feuerwehr im Einsatz

1 Im Drogeriemarkt Rossmann war es zu einer Explosion und einem Brand gekommen. Foto: SDMG/SDMG / Woelfl

In einem Drogeriemarkt in Rechberghausen hat es eine kleinere Explosion und ein Feuer gegeben. Die Ursache ist laut Polizei noch unklar.











Im Drogeriemarkt Rossmann in der Hauptstraße in Rechberghausen (Kreis Göppingen) ist es am Donnerstagvormittag zu einer kleineren Explosion gekommen. Auch Feuer sei nach ersten Informationen dort ausgebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, meldeten Zeugen kurz vor 10.30 Uhr ein Feuer und kleinere Explosionen in dem Drogeriemarkt. Rauch drang aus dem Gebäude. Einsatz- und Rettungskräfte fuhren zum Ort des Geschehens und evakuierten mehrere Bewohner aus dem Wohn- und Geschäftshaus.

Die Feuerwehr bei der Brandbekämpfung. Foto: SDMG

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde niemand verletzt. Zur Brandursache und Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Löschmaßnahmen der Feuerwehr sind im Gange, die Zufahrtsstraßen rund um das Gebäude sind durch die Polizei großräumig abgesperrt. (Stand: 11.30 Uhr)