Rebhuhnkartierung auf den Fildern: So werden auf der Filderebene Rebhühner gezählt – und warum?
1
Hier kartieren Katharina Daiss und Klaus Lachenmaier vom Landesjagdverband in Sielmingen den Bestand – mit Lautsprechern, Feldstechern und Wärmebildkameras Foto: Caroline Holowiecki

Das Rebhuhn ist stark gefährdet, rund um den Stuttgarter Flughafen lebt jedoch eine kleine Population. Um die Tiere zu schützen, wird großer Aufwand betrieben.

﻿Feuchtigkeit liegt in der Luft und legt einen feinen Schleier über die Felder am südlichen Ortsrand von Sielmingen. Graue Wolken machen den Abend dunkler, als er eigentlich sein sollte. Zügig schreiten Katharina Daiss und Klaus Lachenmaier über den Acker. Regenwasser steht in tiefen Furchen, die Traktoren hinterlassen haben. Der für die Filderebene typische Lösslehm lässt es nur schwer versickern. Entsprechend mühsam ist der Marsch des Duos. Denn die beiden wandern an diesem Abend kaum auf geteerten Wegen – sondern zumeist knöcheltief mitten durch den Matsch.

