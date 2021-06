1 Langweilig war ihr Job nie: Ursula Huttenlocher. Foto: /Karin Ait Atmane

Ursula Huttenlocher hat ein offenes Ohr für Lehrer, Eltern und Kinder. Auch auf dem Schulweg aufgesammelte Tiere hat sie versorgt. Jetzt geht die Sekretärin der Realschule Plochingen in Rente.

Plochingen - Schulsekretärinnen sind die erste Ansprechpartnerin für Hunderte von Menschen, das liegt in der Natur der Sache. Ursula Huttenlocher hatte in ihrer Zeit in der Plochinger Realschule auch immer wieder Aufgaben, die über ihre eigentliche Tätigkeit hinausgingen. Nach 21 rundum erfüllten Jahren geht sie jetzt in den Ruhestand. Eigentlich war’s, im Nachhinein betrachtet, ein Glück, dass Ursula Huttenlochers damaliger Arbeitgeber Telekom in den 90er-Jahren umstrukturierte und sie immer wieder versetzte, bis sie sich nach etwas Neuem umschaute. So kam sie an die Plochinger Realschule und kann heute sagen: „Ich hätte nie gedacht, dass mir etwas so viel Spaß machen kann.“ Die Schule war für sie gut zwei Jahrzehnte lang „wirklich mein Leben“.