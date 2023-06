Unfall in Wernau Vier Personen durch frontalen Zusammenstoß verletzt

Bei einem Unfall in Wernau im Kreis Esslingen wurde am Montagabend ein 24-Jähriger lebensgefährlich verletzt, sein Beifahrer schwer. Zwei weitere Personen mussten mit leichteren Verletzungen ebenfalls in eine Klinik gebracht werden.