Reality-TV: Das hier sind die nächsten Stars bei Promis unter Palmen

Das hier sind die nächsten Stars bei "Promis unter Palmen"

1 Claude-Oliver Rudolph ist mit dabei. Foto: Henning Kaiser/dpa

Claude-Oliver Rudolph, Gina-Lisa Lohfink, Menderes und Silvia Wollny machen mit bei «Promis unter Palmen». Das Ganze soll im Frühjahr 2026 bei Sat.1 zu sehen sein.











Berlin - Sat.1 hat den nächsten Cast seiner Realityshow "Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!" bekanntgegeben. Die kommende Staffel läuft im Frühjahr 2026 bei Sat.1 und dem Streamingdienst Joyn.

Mit dabei sein werden:

Schauspieler Claude-Oliver Rudolph ("Das Boot")

"Germany’s Next Topmodel"-Veteranin Gina-Lisa Lohfink

Großfamilien-Oberhaupt Silvia Wollny

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darsteller Eric Stehfest

seine Ehefrau und Branchenkollegin Edith Stehfest

"Prince Charming"-Star Martin Angelo

Schauspielerin Anouschka Renzi ("Forsthaus Falkenau")

Reality-Star Maurice Dziwak ("Love Island")

Bodybuilding-Influencer Kevin Wolter

"DSDS"-Teilnehmer Menderes

Spielerfrau Dilara Kruse

"Bachelor"-Kandidatin Franziska Temme

Die zwölf unterschiedlichen prominenten Charaktere leben in der "Promis unter Palmen"-Villa unter permanenter Kamerabeobachtung. In gemeinsamen Teamspielen müssen die Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfer zusammenhalten und für das Team spielen, doch am Ende kann nur einer von ihnen als Siegerin oder Sieger die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro mit nach Hause nehmen.