Reality-Star zurück in Stuttgart: „Checker vom Neckar“ – Cosimo schenkt Jugendfreund ein Weihnachtswunder

1 Zwischen diesen Fotos liegen 20 Jahre: Cosimo und sein Jugendfreund Nashim (jeweils außen) damals und heute. Foto:

Reality-Star Cosimo kehrt in die Heimat zurück, um einem Jugendfreund ein Weihnachtswunder zu bereiten. Einst zogen die beiden durch Stuttgarter Clubs. Erinnerungen werden wach.











Link kopiert

– Wenn Cosimo Citolio in seine Heimat zurückkehrt, geht es normalerweise laut, bunt und unterhaltsam zu. Dieses Mal aber zeigt er sich ungewohnt ruhig, ja zurückhaltend – denn er ist gekommen, um einem alten Freund zu helfen.

Cosimo, der einst als „Checker vom Neckar“ durch Stuttgarts Clubs fegte und später über „Deutschland sucht den Superstar“, verschiedene TV-Formate und das „Dschungelcamp“ bundesweit bekannt wurde, möchte seinem Jugendfreund Nashim Hamada etwas Gutes tun. Gerade in der Weihnachtszeit, sagt der 43-Jährige, gehe es darum, Herz zu zeigen.

Jugendfreundschaft in Stuttgart: Von Breakdance zu Youtube-Videos

Die beiden verbindet eine lange gemeinsame Geschichte: Anfang der 2000er-Jahre drehten sie schräge Youtube-Videos und zogen nachts durch Stuttgart. Kennengelernt hatten sie sich im Cannstatter Jugendhaus Anna, wo Cosimo damals Breakdance unterrichtete.

Nashim zeigt seine neuen Zähne. Foto: privat

Für Nashim, der aufgrund einer kognitiven Beeinträchtigung früh verrentet wurde, ist Cosimos Unterstützung tatsächlich ein kleines Weihnachtswunder. Er möchte heiraten – doch seit Jahren bereiten ihm seine Zähne große Probleme, und eine umfassende Behandlung konnte er sich nicht leisten.

„Wenn ein Freund Hilfe braucht, zählt nur der Mensch – egal ob stark, schwach, gesund oder eingeschränkt“, sagt der 43-Jährige. Durch persönliche Kontakte stieß er auf die Esslinger Zahnarztpraxis von Julia Thiel-Maier, die bereit war, die gesamte Behandlung kostenfrei zu übernehmen. In mehreren Sitzungen und teilweise unter Narkose hat Nashim in insgesamt etwa acht Stunden neue Zähne bekommen. Für ihn bedeutet das nicht nur ein neues Lächeln, sondern auch neues Selbstbewusstsein für seinen bevorstehenden großen Tag.

Geschichten aus der wilden Zeit in Stuttgart

Reality-Star Cosimo, sein Jugendfreund Nashim und die Zahnärzte in Esslingen (von links) Foto: privat

In einem Podcast mit Designer Harald Glööckler, bei dem Cosimo gemeinsam mit seiner Frau Nathalie Gaus zu Gast war, erinnerte er sich kürzlich an seine turbulente Jugend. Unter anderem erzählte er – mit einer Mischung aus Kopfschütteln und Humor –, dass er einmal aus Frust darüber, „dass alle Mädchen in der Toilettenpause knutschten, nur ich nicht“, die Mädchentoilette seiner Schule in Stuttgart angezündet habe. Die Quittung seien „sechs Monate Erziehungsschule“ gewesen, sagt er.

Auch danach verlief sein Leben alles andere als gewöhnlich. Cosimo arbeitete als Gogo-Tänzer in Stuttgarter Clubs – er trat etwa in der Boa oder in der Röhre auf, strippte immer wieder. Besonders häufig war er Gast in der queeren Szene, obwohl er selbst heterosexuell ist. „Der Checker vom Neckar“ fühlte sich dort wohl, wo schummriges Licht, laute Musik und wilde Ekstase zusammenkamen.

Liebe auf 20 Quadratmetern am Österreichischen Platz in Stuttgart

2019 traf er im Stuttgarter Amici bei der White Party Nathalie Gaus. Für Cosimo war es Liebe auf den ersten Blick. „Am 22.12.2019 um 2.16 Uhr habe ich sie das erste Mal geküsst“, erzählt er detailverliebt.

Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo als Podcast-Gäste von Harald Glööckler (rechts). Foto: podcast.de

Anfangs lebte das Paar auf knapp 20 Quadratmetern am Österreichischen Platz. Während des Corona-Lockdowns waren beide nahezu ununterbrochen zusammen. „Wir haben viel Liebe gemacht“, sagt Cosimo – unverblümt wie immer. Später zogen sie nach Köln, wo Cosimos Schwester einen Friseursalon eröffnete. Von dort startete sein Weg in weitere Reality-Formate – bis ins Dschungelcamp.

Ein Moment, der mehr bedeutet als Fernsehruhm

Nun ist Cosimo seit Montag zurück in Stuttgart – nicht für Dreharbeiten, sondern um dabei zu sein, wenn Nashim sein neues Lächeln erhält. Die Behandlung in Esslingen markiert für seinen Freund einen neuen Lebensabschnitt. „Freundschaft ist das, was zählt“, sagt Cosimo.

Die Welt wäre ein Stück besser, findet er, wenn jeder in seinem Umfeld hinschauen würde, wo Hilfe gebraucht wird. Für Nashim beginnt nun ein neuer Start. Und für Cosimo ist dieser Besuch vielleicht einer der leisen, aber bedeutenden – ohne die Lautstärke, die ihn sonst begleitet.