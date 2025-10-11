1 Der auf Bali vermisste Kevin Njie ist wieder aufgetaucht. (Archivbild) Foto: Axel Heimken/dpa

Der Ex-Fußballer Kevin Njie wurde durch Reality-Shows bekannt - jetzt wurde er auf Bali vermisst. Doch es gibt Entwarnung.











Link kopiert

Canggu - Der auf Bali vermisste Reality-Star Kevin Njie ist nach Angaben seiner Ex-Freundin wieder aufgetaucht. "Er wurde gefunden und es geht ihm den Umständen entsprechend", teilte seine frühere Partnerin Emely Hüffer auf Instagram mit. Ihre Follower bat sie, Suchaufrufe wieder zu löschen und der Familie die nötige Privatsphäre zu gewähren. "Wir möchten uns von Herzen bei allen bedanken, die geholfen, geteilt und nach Kevin gesucht haben."

Am Freitag hatte Hüffer ebenfalls auf Instagram einen Suchaufruf geteilt, dem zufolge Njie am Montag zum letzten Mal gesehen wurde. "Es steht ein schlimmer Verdacht aus und wir brauchen jede Information", hieß es. Was genau Hüffer mit dem Verdacht meinte, blieb zunächst unklar.

Njie stand als Fußballer unter anderem beim 1. FC Heidenheim unter Vertrag. Später wurde er als Reality-Star bekannt und gewann gemeinsam mit Hüffer die erste deutsche Ausgabe der Dating-Show "Too Hot To Handle". Im Jahr 2023 bekam das Siegerpaar ein Kind. Aktuell ist Njie in der RTL-Show "Are You The One?" zu sehen.