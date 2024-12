Reality-Format: Lilly Becker geht ins Dschungelcamp

2 Lilly Becker will ihrem Sohn zeigen, was seine Mama alles kann. (Archivbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

Köln - Die Gerüchte haben sich bestätigt: Lilly Becker und Reality-Star Maurice Dziwak stehen offiziell als erste Teilnehmer der diesjährigen Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (IBES) fest. Wie der Privatsender RTL verkündete, werden die beiden ab 24. Januar in der 18. Staffel teilnehmen.

Dziwak sagte in einem RTL-Video, ihm bedeute die Teilnahme sehr viel, es erfülle sich damit ein Traum. "Ich hab alles mit meiner Mama und meinem Papa auf der Couch geguckt und jetzt biste einfach selber ein Teil davon. Und bist selber demnächst am Lagerfeuer, machste vielleicht ne Prüfung - das ist alles so unvorstellbar."

Reality-Erfahrung hat der 26-jährige Dziwak bereits: Er war unter anderem Teilnehmer beim RTLzwei-Dating-Format "Love Island" und im RTL-"Sommerhaus der Stars".

Die 48-jährige Lilly Becker, Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker, setzte sich in dem Verkündungsvideo schon mit ihrer potenziellen Rolle im Camp auseinander: Sie wolle nicht die Team-Mutti werden. "Ich bin Full-time-Mama, deswegen gehe ich auch in den Dschungel - um einfach mal keine Mama zu sein." Zugleich wolle sie ihrem Sohn dort zeigen, was seine Mutter alles kann. Sie nahm bereits am Reality-Format "Global Gladiators" teil.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" beginnt am 24. Januar und läuft 18 Tage lang zur deutschen Primetime 20.15 Uhr - anders als zuvor nicht erst am späteren Abend nach 22.00 Uhr. Großer Finalsonntag ist der 9. Februar.