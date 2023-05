1 Derzeit laufen die Haupt- und Realschulprüfungen. Foto: dpa/Robert Michael

Es gibt Erwachsene, die träumen noch nach Jahren von ihrer Mathe-Klausur. Dieses Fach stand am Dienstag bei den Abschlussprüfungen an den Haupt-, Werkreal- und Realschulen im Kreis Esslingen auf dem Programm. War es wirklich so schlimm?















Den Auftakt der Prüfungen an den Haupt-, Werkreal- und Realschulen machte am 15. Mai das Fach Deutsch, dann war Englisch an der Reihe. Nun stand am Dienstag die für viele wohl größte Hürde auf dem Programm: Mathematik. „Die Nervosität war groß“, bestätigt Markus Fritz, Schulleiter an der Riegelhofrealschule in Ostfildern, Mathe sei oft ein Angstfach.