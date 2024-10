Real Madrid gegen FC Barcelona: Lewandowski beschert Flick einen furiosen Sieg im Clásico

2 Barcelonas Robert Lewandowski leitet das Debakel für Real Madrid ein. Antonio Rüdiger (M) erlebt einen bitteren Abend. Foto: Bernat Armangue/AP

Zwei Tore von Robert Lewandowski bringen den FC Barcelona bei Real Madrid in die Spur. Trainer Hansi Flick erlebt einen grandiosen Fußball-Abend beim deutlichen Auswärtssieg.











Link kopiert

Madrid - Dank eines Doppelpacks von Stürmerstar Robert Lewandowski hat Hansi Flick in seinem ersten Clásico als Trainer des FC Barcelona einen fulminanten 4:0 (0:0)-Sieg bei Real Madrid gefeiert. Der frühere Angreifer des FC Bayern traf in der 54. und 56. Minute für Barça, das als Tabellenführer der Primera División nun sechs Punkte vor dem spanischen Fußball-Rekordmeister liegt. Für den 36 Jahre alten Lewandowski waren es die ersten Tore in einem Ligaspiel gegen Real. Lamine Yamal (77.) und Rafinha (84.) machten das Debakel für die Elf von Carlo Ancelotti perfekt.

Binnen 141 Sekunden schockte Lewandowski nach der Pause die Fans der Königlichen. Zunächst traf er flach von der Strafraumgrenze aus zur Führung, nachdem Reals Ferland Mendy eine mögliche Abseitsposition aufgehoben hatte. Dann verwertete der polnische Nationalstürmer eine Flanke von Alejandro Balde perfekt per Kopf zum 2:0.

Mbappés Tore zählen nicht

Real Madrids Stürmerstar Kylian Mbappé ließ das gegnerische Netz ebenfalls zweimal wackeln, allerdings stand er dabei stets im Abseits. Die vermeintlichen Tore zählten berechtigterweise nicht.

Während Lewandowski weitere Großchancen zum Hattrick gleich zweimal ausließ, unter anderem weil er aus zehn Metern den Ball an den Pfosten des halb verwaisten Real-Tores setzte, bauten Jungstar Yamal und Rafinha das Ergebnis weiter aus.

Wenige Tage nach dem nicht minder beeindruckenden 4:1 in der Champions League gegen Ex-Club FC Bayern feierte Flick damit den nächsten Prestige-Sieg. Für Real war es zugleich die erste Liga-Niederlage nach zuvor 42 ungeschlagenen Spielen.