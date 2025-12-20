Reaktionen zu VfB gegen Hoffenheim: „Alter, der Schiri ist so lost“

12 Das Spiel des VfB Stuttgart gegen Hoffenheim war geprägt von Diskussionen mit dem Schiedsrichter. Foto: Baumann/Volker Mueller

Nach einer torlosen Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim haben sich die Fans des VfB Stuttgart am Samstagabend enttäuscht gezeigt. Und zwar nicht nur vom streckenweise ziemlich öden Spiel – sondern auch von der Leistung des Schiedsrichters Daniel Siebert.

Die Fans des VfB kritisierten vor allem die Kartenverteilung. Ihrer Meinung nach blieben in der ersten Hälfte zahlreiche harte Zweikämpfe der Hoffenheimer ungesühnt. Das passte den VfB-Fans auf der Kurznachrichtenplattform X gar nicht. Der Vorwurf: Kein einziger Hoffenheimer wurde in der ersten Hälfte mit einer Karte bestraft, während der VfB Stuttgart gleich zwei kassierte.

Für eine hitzige Debatte sorgte vor allem eine Szene in der 32. Minute, als Angelo Stiller eine gelbe Karte fürs Meckern kassierte, während zuvor zwei Hoffenheimer hart eingestiegen waren:

Tim Lemperle von Hoffenheim kam den Fans zufolge am besten davon. Obwohl der Spieler immer wieder VfB-Spieler umrempelte, blieb er ohne Verwarnung:

Auch in der zweiten Halbzeit ging die Foul-Debatte weiter. Atakan Karazor sah in der 49. Minute ebenfalls Gelb. Für Fans war das unverhältnismäßig:

Richtig laut wurden die Pfiffe nach einer gelben Karte für Tiago Tomas, der einen Freistoß ausführte, der noch nicht freigegeben war:

Aber bereits vor der Partie hatte es Sticheleien gegeben. Die Hoffenheimer Fans legten in der Gästekurve mit einer Provokation vor. Auf einem Banner hielten sie den Spruch „Wir vermiesen euch das Fest!“ in die Höhe:

Die Gästefans zündeten anschließend Pyros in der ausverkauften MHP Arena. Rauchgranaten, Böller und Raketen sind grundsätzlich verboten im Stadion.