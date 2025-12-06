Fan-Reaktionen zum VfB-Spiel: „Mal gespannt, ob wir das zu elft beenden“ – böse Vorahnung wird wahr

7 In der Folge werden die Gäste wieder gefährlicher – und belohnen sich schließlich in der 66. Minute durch Harry Kane. Der Engländer hat im Zentrum viel Platz und donnert den Ball aus 20 Metern mit dem rechten Spann trocken und mit über 120 km/h in die flache linke Ecke. Zuvor hatte Luis Diaz eine Riesenchance vergeben. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

In einem anfangs packenden Spiel musste sich der VfB Stuttgart am Samstagnachmittag dem FC Bayern München letztlich deutlich mit 0:5 geschlagen geben, Topstürmer Harry Kane schnürte als Einwechselspieler nahezu mühelos einen Hattrick. Was beschäftigte die Fans auf X?

Vor dem Spiel herrschte rege Vorfreude: „Heute werden Legenden gemacht“, meint etwa ein Nutzer vor Anpfiff und postet dazu ein Bild von Jürgen Klinsmann beim Fallrückzieher.

Nach dem Anpfiff stand dann schnell Schiedsrichter Tobias Stieler im Fokus der Fans auf X. Nachdem es in den ersten Minuten des Spiels gleich zwei gelbe Karten für die Stuttgarter gegeben hatte, ahnten die ersten Unterstützer des VfB offenbar schon, was der Nachmittag noch bringen sollte: „Mal gespannt, ob wir das zu elft beenden.“

Und auch „VfB macht ‚gelbe Karten sammeln’ Challenge“ war zu lesen.

Zum Pech des VfB sollten beide recht behalten. Zwar kam es nicht zu den teils prognostizierten 45 gelben Karten, dafür sahen beide Mannschaften zusammen immerhin sieben Mal Gelb, dazu kam die rote Karte für Lorenz Assignon.

Unterdessen gingen einige Kommentare allerdings auch unter die Gürtellinie und griffen den Schiedsrichter in teils geschmackloser Weise an. Ein Nutzer fasste treffend zusammen: „Schon nach wenigen Minuten purer Schirihass. Es ist echt zum... mit diesen Schirihatern“.

Dabei bot die Partie besonders in der Anfangsphase eigentlich mehr – die VfB-Elf hatte gut in die Partie gefunden. Langsam tasteten die Gastgeber sich auch ans Münchner Tor heran und das Spiel ging munter hin und her. „Wenn beide wollen, dann kommt auch so ‚ne Anfangsphase bei rum. Schönes Spiel bisher“, fasste ‚Tom’ die ersten Minuten treffend zusammen.

Dann ließ der FCB aber ein erstes Mal seine Qualität aufblitzen und zauberte sich in Person von Konrad Laimer zum 1:0. „Jetzt fängt Laimer auch noch an zu zaubern!“, freute sich ein Nutzer über den seit Wochen formstarken Rechtsverteidiger.

Nach dem vermeintlichen Ausgleich durch Nikolas Nartey gipfelte die Kritik am Schiedsrichter dann gar in Verschwörungstheorien: „Nach jeder knappen Abseitsposition wird direkt die schicke Animation gezeigt nur jetzt natürlich nicht. Woran das wohl liegt, man weiß es nicht“

Die übertragenden Sender holten die Animation dann jedoch in der Halbzeitpause nach, die Abseitsstellung des Angreifers wurde schnell deutlich.

Mit dem 2:0 durch Starstürmer Harry Kane ging dann ein Bruch durchs Spiel der Stuttgarter. Doch schon bei seinem ersten von schließlich drei Toren durfte Kane aus 25 Metern zu frei schießen. „Man kann Kane auch angreifen“, ärgerte sich ein Fan.

Und zum Ende retteten die VfB-Fans sich schließlich in Galgenhumor, auch wenn der Nutzer, der „Ich bin so froh, dass wir uns in Hamburg so geschont haben, um heute frisch zu sein, sonst hätten wir womöglich 0:8 verloren!“, kommentierte, die Pokalpartie unter der Woche gegen Bochum außer Acht ließ.

Für den VfB Stuttgart geht es am Donnerstag um 18.45 Uhr in der Europa League gegen Maccabi Tel Aviv weiter. Alle wichtigen Infos rund um den VfB gibt es bis dahin in unserem Newsblog.