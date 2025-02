Reaktionen auf Migrationsdebatte: Esslinger CDU-Kandidaten halten zu Parteichef: „Kurs von Merz ist richtig“

Einzelhandel in Esslingen „Wichtiges Zugpferd“ – Im Mai eröffnet Aldi im Einkaufscenter ES

In das Einkaufscenter ES in der Esslinger Innenstadt kommt ein Aldi-Markt. Eröffnung soll im Mai sein. In dieser Woche übernimmt der Discounter Teile der rückgebauten, ehemaligen Saturn-Fläche. Darüber hinaus gibt es noch mehr Bewegung im ES.