1 Julia und Simon Schmid stoßen auf das Ergebnis an. Am Wahlabend waren auch Tochter Lotta und Sohn Lukas mit dabei. Foto: Roberto Bulgrin

Der wiedergewählte Bürgermeister von Baltmannsweiler, Simon Schmid, sieht seine Arbeit vollauf bestätigt. Auch die Fraktionen reagieren positiv auf die Wahl.















Um 18.44 Uhr stand das Ergebnis fest: Die Bürgerinnen und Bürger in Baltmannsweiler haben Simon Schmid am Sonntag im ersten Wahlgang als Bürgermeister in seinem Amt bestätigt. Der 43-Jährige Diplom-Verwaltungswirt erhielt 98,3 Prozent der Stimmen und möchte mit diesem „sehr guten Ergebnis“ nun gestärkt in seine zweite Amtszeit gehen. Dass bei einer Wahlbeteiligung von 34,1 Prozent nur rund jeder und jede Dritte die Stimme abgegeben hat, führt Schmid auf die allgemein krisenhafte Zeit zurück.