1 Erklärt gerne seine Nominierung: Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Foto: Florian Wiegand/dpa

Julian Nagelsmanns Kaderwahl für die anstehenden Spiele der Nationalmannschaft sorgt bei den VfB-Fans für Aufruhr – nicht zum ersten Mal. Ein Blick ins Netz.











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Julian Nagelsmann hat an diesem Donnerstag sein Aufgebot für die anstehenden Testspiele der deutschen Nationalmannschaft in Basel gegen die Schweiz (27. März) und in Stuttgart gegen Ghana (30. März) bekannt gegeben. Es ist der letzte Kader vor der endgültigen Nominierung für die Fußball-WM im Sommer.

Der Bundestrainer betonte, dass er einen „großen Kern, der sicher auch WM Spielen wird“, berufen habe, aber auch Spieler dabei seien, von denen man sich noch einmal einen frischen Eindruck holen wolle.

Quartett vom VfB Stuttgart bei der Nationalmannschaft

Vom VfB Stuttgart sind Torhüter Alexander Nübel und Jamie Leweling wieder mit dabei. Die standen auch in dem Kader, der die entscheidenden Qualispiele im Spätherbst bestritten hatte. Wieder berufen wurde Stürmer Deniz Undav, der im Trikot mit dem Brustring derzeit einen grandiosen Lauf hat, zuletzt aber im Nationalteam fehlte.

Außerdem berief Nagelsmann VfB-Außenverteidiger Josha Vagnoman, der im Jahr 2023 sein Debüt im DFB-Trikot gefeiert hatte. Was in früheren Zeiten für die Fans eine freudige Nachricht gewesen wäre, sorgt nun auch für Kopfschütteln.

... denn andere VfB-Akteure blieben außen vor.

Wie zu erwarten war, sorgt vor allem die Nicht-Nominierung von VfB-Regisseur Angelo Stiller für Fassungslosigkeit beim rot-weißen Anhang. Dass beispielsweise Pascal Groß im Aufgebot steht, bringt die VfB-Fans reihenweise auf die Palme.

Pascal Groß ein schon 34 und hat diese Saison 10 Spiele oder so gemacht...wen will Nagelsmann hier verarschen? — Enzo ( @llcurly.bsky.social) 19. März 2026 um 14:06

Diese Wischiwaschi-Begründung von Nagelsmann bezüglich Stiller ist einfach nur lächerlich. — Der M, der T, der A ( @mta1209.bsky.social) 19. März 2026 um 14:12

Er habe mit Stiller telefoniert, sagte Nagelsmann und argumentierte erneut damit, dass er auf der Suche nach Spielern für die WM sei, die bestimmte Rollen ausfüllen können. Stiller sei ein „herausragender Fußballer mit extrem viel Potenzial“, auf seiner Position sehe er aber Aleksandar Pavlović vorne. Weil Stiller kein Kandidat für die Startelf sei, habe er sich entschieden, „die Kaderplätze dahinter anders zu besetzen“.

Dieser Nutzer ist wütend, dabei kann er die Nationalmannschaft gar nicht leiden ...

Wie kann der Typ Stiller nicht nominieren? Das macht mich so sauer. UND DABEI HASSE ICH DIE DEUTSCHE N11 — Enzo ( @llcurly.bsky.social) 19. März 2026 um 14:04

Und er kann das Gebaren des Nationaltrainers um seine Entscheidung nicht verstehen:

Dieser Fan hätte auch Maxi Mittelstädt einen weiteren Auftritt im Nationaldress gegönnt. Nagelsmann berief auf der Linksverteidigerposition erstmals den Frankfurter Nathaniel Brown.

Wenn man nur die letzten Spiele nimmt, von denen Mittelstädt in zwei gar nicht gespielt hat, vielleicht. Aber sonst ist das schwer verständlich. Von Stiller vs Groß fange ich gar nicht erst an. bsky.app/profile/cybe...



[image or embed] — Martinović ( @cybertrigger.bsky.social) 19. März 2026 um 14:44

Der Ex-VfB-Spieler Antonio Rüdiger darf trotz Eskapaden zuletzt wieder zur Nationalmannschaft reisen. Das kommt bei vielen Fans nicht gut an, wie dieser Tweet exemplarisch zeigt.

Wieder wurde der Nationalmannschaftskader am Tag eines wichtigen VfB-Spiels bekannt gegeben, wie dieser Fan bemerkt.

Der VfB gastiert an diesem Donnerstag (21 Uhr/RTL) in der Europa League beim FC Porto. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß hatte das Hinspiel mit 1:2 verloren, hofft aber noch auf den Einzug ins Viertelfinale.