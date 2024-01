Reaktionen auf Cellcentric-Erfolg: Kretschmann: „Großer Erfolg für den Wirtschaftsstandort“

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Mitte) Bürgermeister Johannes Züfle (links) und Cellcentric-Chef Matthias Jurytko (rechts) haben für den Standort gekämpft. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Politik reagiert erleichtert und erfreut auf den finalen Grundstückskauf für die Ansiedlung von Cellcentric in Weilheim. Damit ist der Weg frei für den Bau der Brennstoffzellenfabrik. Nachfolgend einige Stimmen dazu.











Der Weg für den Bau einer der größten europäischen Brennstoffzellenfabriken in Weilheim (Kreis Esslingen) ist frei. Der Stadt ist es nach zwei Jahren gelungen, auch das letzte für das Joint Venture von Daimler Truck und Volvo benötigte Grundstück zu erwerben. Dazu gibt es etliche Reaktionen aus der Politik. Wir fassen sie zusammen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann

„Ich freue mich sehr, dass das Projekt eine entscheidende Hürde nimmt. Ich danke allen Partnern, vor allem auch der Kommune und der Wirtschaftsregion Stuttgart, die sich in den letzten Wochen und Monaten dafür stark gemacht haben, für ihr großes Engagement.

Die Landesregierung rückt das Thema Ansiedlungspolitik in ihren Fokus. Dass das Leuchtturmvorhaben in Weilheim nun in die nächste Runde gehen kann, werte ich als großen Erfolg für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg.“

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut

„Wir begrüßen es sehr, dass die letzten noch ausstehenden Verträge für die Ansiedlung von Cellcentric nun notariell beurkundet wurden. Das ist ein gutes Signal für die baden-württembergische Wirtschaft. Mit der aktiven Ansiedlungsstrategie wollen wir den Fokus gezielt auf Branchen und Zukunftsfelder richten, um offensiv für unseren Standort zu werben. Unser Ziel ist, zum einen ausländische Unternehmen für eine Ansiedlung in Baden-Württemberg zu gewinnen und gleichzeitig heimische Unternehmen bei ihren Vorhaben zu unterstützen.“

Alexander Lahl, Geschäftsführer Verband Region Stuttgart

„Wir freuen uns sehr, dass es endlich gelungen ist die regional bedeutsamen Grundstücke zu sichern. Dies markiert einen wesentlichen Meilenstein für Cellcentrics Ansiedlung und die Zukunft unserer Region. Vielen Dank an alle Beteiligten für ihren enormen Einsatz! Wir drücken die Daumen und wünschen viel Erfolg für die weiteren Gespräche zwischen der Stadt und Cellcentric.“

Michael Kaiser, Wirtschaftsförderer der Region Stuttgart

„Die in Weilheim geplante Brennstoffzellenfabrik von Cellcentric verankert eine wichtige Zukunftstechnologie in der Region Stuttgart. Mit ihr werden nicht nur wesentliche Arbeitsplätze in der Region gehalten, auch für die Transformation elementares Know-how wird fest etabliert.“

Andreas Schwarz, Grüne: Kirchheimer Landtagsabgeordneter (Grüne)

„Mit der letzten Unterschrift bei den Grundstücksverhandlungen hat das Gewerbegebiet Rosenloh in Weilheim eine entscheidende Hürde genommen. Dass sich Cellcentric mit einer Fabrik für Brennstoffzellentechnik in Weilheim ansiedelt, ist eine große Chance, Klimaschutz und moderne Arbeitsplätze zusammenzubringen. Auch weitere örtliche Unternehmen wollen sich in dem neuen Gewerbegebiet niederlassen – Weilheim wird damit zu einer wichtigen Adresse für ganz Süddeutschland: Hier entstehen umweltfreundliche Mobilität und die Jobs der Zukunft.“

Natalie Pfau-Weller, Kirchheimer Landtagsabgeordnete (CDU)

„Ich bin wirklich erfreut. Das ist das Ergebnis einer guten Zusammenarbeit der verschiedenen politischen Ebenen. Da haben alle, von der Regierung über den Verband Region Stuttgart und die Stadt Weilheim bis zu uns Landtagsabgeordneten gut zusammengewirkt. Jetzt hoffe ich, dass die weiteren Verhandlungen zu einem guten Abschluss führen.“