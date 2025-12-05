Tränen, Wut und Kampfgeist: Was der Stellenabbau mit Boschs IT-lern macht

1 Gehört mittlerweile zu jedem Bosch-Protest dazu: die Erinnerung an den Urvater der als sozial geltenden Bosch-Familie. Foto: Stolterfoht

Am IT-Campus von Bosch sorgt der Plan, dort rund 550 Stellen zu streichen, zwischenzeitlich geradezu für einen mentalen Systemabsturz. Zwei Betroffene berichten.











Einfach nach Hause gehen, so wie immer nach getaner Arbeit, als wäre nichts gewesen, das wollen die beiden Computer-Experten am Donnerstag nicht. Dazu seien sie einfach noch zu aufgewühlt, sagen Michele und Daniel, die ihre Nachnamen lieber nicht nennen wollen. Drei Stunden zuvor hatten sie per Mitteilung erfahren, was seitdem alle 2300 Beschäftigten am Bosch IT-Campus in Stuttgart-Feuerbach beschäftigt.