Lebenshilfe: Stadt zahlt viel zu spät – rund eine halbe Million Euro offen

1 Sozialer Dienstleister für Menschen mit Behinderung in Stuttgart: die gemeinnützige Lebenshilfe mit Sitz in Vaihingen. Foto: Jan Sellner

Der Chef der Lebenshilfe Stuttgart äußert sich zur Schlaraffenland-Debatte. Andreas Galts wirft der Stadt erhebliche Versäumnisse bei Leistungen für Menschen mit Behinderung vor.











Link kopiert

Als Oberbürgermeister Frank Nopper jüngst in unserer Zeitung den „Abschied vom Schlaraffenland“ verkündete, spielte er damit auch auf das Bundesteilhabegesetz (BTHG) an. Es sei ein Beispiel dafür, dass der Bund Kosten auf die Kommunen abwälze. Andreas Galts, Vorstand der Lebenshilfe Stuttgart, sieht dagegen die Stadt in der Verantwortung. Sein Vorwurf: sie komme ihren Verpflichtungen nicht nach.