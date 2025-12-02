1 Barbara Resch ist seit Februar 2024 Bezirksleiterin der IG Metall Baden-Württemberg. Foto: dpa

IG-Metall-Bezirkschefin Barbara Resch zeigt sich sehr verwundert über die teils persönliche Kritik von Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller.











Link kopiert

Nicola Leibinger-Kammüller hängt offenbar nach wie vor den alten Zeiten nach, als die Tarifpartnerschaft von Arbeitgebern und IG Metall aus ihrer Sicht noch gut funktioniert hat. Denn heute, in der Wirtschafts- und Strukturkrise, registriert die Trumpf-Chefin bei den Gewerkschaften vor allem „Aufrufe zum Klassenkampf“ statt Lösungsbereitschaft. IG-Metall-Bezirksleiterin Barbara Resch zeigt sich über diese Kritik zutiefst „erstaunt“ und „irritiert“ – ihre Einschätzung der Lage fällt anders aus.