1 Trainer Pellegrino Matarazzo gibt beim VfB Stuttgart die Richtung vor – in Leipzig soll wieder gepunktet werden. Foto: Baumann

Den drei Niederlagen in Folge zum Trotz gibt sich Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Spiel bei RB Leipzig selbstbewusst. Der VfB Stuttgart will den Tabellenzweiten vor Probleme stellen – und weiß wie.

Stuttgart - Die Saison schon abhaken? Ausgeschlossen! Alibis? Gibt es nicht! Ausreden? Gelten nicht! Für Trainer Pellegrino Matarazzo kommt es nicht in Frage, auch nur einen Deut nachzulassen. Obwohl der VfB Stuttgart in den verbleibenden Spielen der Fußball-Bundesliga nicht mehr unter Hochdruck steht. Denn der Abstiegskampf ist für den Aufsteiger seit Längerem beendet – und der Abstand auf die Europapokal-Ränge ist nach drei Niederlagen hintereinander gewachsen. Dennoch: Bei RB Leipzig soll an diesem Sonntag (15.30 Uhr) nicht das vierte Spiel in Folge verloren gehen.