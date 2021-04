1 Der VfB trifft zum sechsten Mal überhaupt auf RB Leipzig (Symbolbild). Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Fünfmal sind der VfB Stuttgart und RB Leipzig bisher in einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen. Wir haben vor der Partie entsprechend fünf Fakten herausgearbeitet.

Leipzig - Sie ist noch relativ jung, die Historie des Duell RB Leipzig gegen VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga. Fünf Spiele sind es bisher erst, noch hat der VfB keines davon gewinnen können. Dennoch gibt es gleich fünf interessante Fakten, die man rund um das Spiel herausarbeiten kann.

RB Leipzig und die Heimschwäche

Leipzig wartet seit drei Heimspielen auf einen Sieg. Nach dem verlorenen Duell mit den Bayern gab es Unentschieden gegen Frankfurt und Hoffenheim. Da wäre ein Sieg gegen die Schwaben fast schon ein Befreiungsschlag des Ex-Bayern-Jägers. Hoffnung: Leipzig verlor kein einziges seiner 19 Bundesliga-Spiele gegen Aufsteiger.

Torflaute bei RB Leipzig

Bei RB herrscht seit zwei Heimspielen Torflaute. Das passierte den Leipzigern zuvor nur im Januar/Februar 2019. Länger blieben die Sachsen im heimischen Stadion im Oberhaus nie ohne Torjubel.

Pleitenserie beim VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart verlor zuletzt erstmals in dieser Saison drei Spiele in Serie. Zudem kassierten die Schwaben vier Niederlagen in den vergangenen fünf Partien (ein Sieg).

Was Leipzig mit dem SC Preußen Münster zu tun hat

Nur gegen den SC Preußen Münster hat der VfB Stuttgart in seiner Bundesliga-Historie einen geringeren Punkteschnitt (0,0) und eine höhere Niederlagenquote (100 Prozent) als gegen RB Leipzig (0:2 Punkte/80 Prozent Niederlagenquote).

Dayot Upamecano vor Jubiläum

RB-Abwehrchef Dayot Upamecano steht vor seinem 100. Startelfeinsatz in der Bundesliga. Er wäre der sechste Spieler, der 100-mal für RB von Beginn an im Oberhaus aufläuft. Upamecano ist allerdings der Jüngste, der die Marke für die Sachsen erreicht.