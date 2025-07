Razzia in Zuffenhausen: Syrische Großfamilie: Die ersten drei sind ausgewiesen

1 Für die Messerattacke in der Königstraße gab es für einen der Brüder der Großfamilie mehr als sechs Jahre Haft. Foto: dpa

Spektakulärer Einsatz in der Schützenbühlstraße: Die Polizei rückt am Freitag gegen 6 Uhr mit dem Spezialeinsatzkommando an, beobachtet von TV-Kameras und Fotografen. Die Razzia in Zuffenhausen gilt wieder einmal jener polizeibekannten syrischen Großfamilie, deren Angehörige seit Monaten mit Messer- und anderen Gewaltdelikten von sich reden machen. Sechs verbüßen mehrjährige Haftstrafen, und die Polizeisysteme verzeichnen mehr als 150 Anzeigen. Wenig spektakulär ist indes eine andere Aktion abgelaufen: Nach Informationen unserer Zeitung sind drei Brüder der Familie inzwischen ausgewiesen.