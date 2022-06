1 Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Foto: dpa/Davor Knappmeyer

Ein 31-jähriger Bewohner einer Asylunterkunft in Kressbronn tötet bei einem Messerangriff einen Mitbewohner und verletzt mindestens fünf weitere teils schwer. Der genaue Ablauf und die Hintergründe der Tat sind noch unklar.















Ein 31-jähriger Bewohner einer baden-württembergischen Asylbewerberunterkunft hat bei einem Messerangriff einen Mitbewohner getötet und mindestens fünf weitere teils schwer verletzt. Wie das Polizeipräsidium und die Staatsanwaltschaft in Ravensburg am Montag mitteilten, klopfte der Mann am Sonntagabend an mehreren Zimmern der Unterkunft in der Gemeinde Kressbronn und stach im weiteren Verlauf wahllos auf Anwesende ein.

Die alarmierten Polizeistreifen konnten den 31-Jährige den Angaben zufolge widerstandslos vor dem Gebäude festnehmen. Einer der Schwerverletzten wurde nach notärztlicher Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die anderen, deren Gesundheitszustand in der Nacht ebenfalls teilweise als kritisch eingestuft wurde, wurden ebenfalls in umliegende Kliniken eingeliefert.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zum Tathergang. Der genaue Ablauf und die Hintergründe der Tat waren vorerst noch unklar. Kriminaltechniker sicherten demnach bis zum frühen Montagmorgen Spuren am Tatort.