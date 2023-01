2 Bereits seit Freitag fandet die Polizei nach einem Mann, der im Zentrum für Psychiatrie Weissenau untergebracht war. Das folgende Bild zeigt den Gesuchten. Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der aus dem Zentrum für Psychiatrie Weißenau in Ravensburg geflohen ist. Der Ausbrecher sei wegen Gewaltdelikten polizeibekannt, die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.















Link kopiert

Seit Freitag fahndet die Polizei im Südwesten nach dem 21-jährigen Simon T., der aus dem Zentrum für Psychiatrie Weißenau (ZfP Südwürttemberg) in Ravensburg entflohen ist. Nun veröffentlichten Polizei und Staatsanwaltschaft neue Details und ein Bild des Gesuchten.

Der Mann soll 1,80 Meter groß und schlank sein. Er hat braun-schwarze Haare und war zum Zeitpunkt der Flucht mit einer schwarzen Lederjacke, einer anthrazitfarbenen Jogginghose sowie weißen Sneakers bekleidet.

Der Mann sei wegen Gewaltdelikten polizeibekannt, es werde weiterhin auf Hochtouren nach ihm gesucht, hieß es am Montag bei der Polizei.

Bei einem Spaziergang geflohen

Den Angaben zufolge war der Mann am Freitag gegen 16.15 Uhr während eines begleiteten Spaziergangs auf dem Gelände der Einrichtung geflohen. Der Flüchtige war laut Polizei ursprünglich in Esslingen wohnhaft und hat dorthin auch weiterhin Kontakte. Wegen eines Gewaltdeliktes war er wegen gefährlicher Körperverletzung in Ravensburg-Weißenau untergebracht.

Beim Antreffen einer verdächtigen Person, bei denen es sich um den Gesuchten handeln könnte, wird gebeten, diese nicht anzusprechen, sondern umgehend die Notrufnummer 110 zu wählen. Hinweise auf einen möglichen Aufenthalt des Mannes nimmt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen unter der Telefonnummer 07 11 / 399 00 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Zuerst hatte die „Schwäbische Zeitung“ berichtet. Demnach habe die Polizei bereits am Freitagnachmittag per Verkehrsmeldung davor gewarnt, im Stadtgebiet Ravensburg Anhalter mitzunehmen.