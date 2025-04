Rausch in Nürtingen endet in Psychiatrie: Nachmittags betrunken Polizisten beleidigt

Rausch in Nürtingen endet in Psychiatrie

1 Passanten wurden am Dienstag gegen 16 Uhr auf den Betrunkenen aufmerksam, weil er vor einem Laden lag. Foto: Tobias Hase/dpa

Ein 38-Jähriger legt sich am Dienstagnachmittag betrunken in Nürtingen (Kreis Esslingen) vor ein Geschäft. Polizisten versuchen, ihn zum Gehen zu bewegen. Er spuckt vor die Beamten und beleidigt sie. Letztendlich wird er in eine psychiatrische Klinik gebracht.











Für einen betrunkenen 38-Jährigen endete der Rausch am Dienstagnachmittag in Nürtingen in einer psychiatrischen Klinik. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt nach eigenen Angaben gegen den Mann unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Gegen 16 Uhr wurden Passanten auf den 38-Jährigen aufmerksam, der offenbar deutlich alkoholisiert vor einem Geschäft in der Uhlandstraße auf dem Boden lag.

Eine hinzugerufene Streifenbesatzung erteilte laut Polizeibericht einen Platzverweis. Der Mann habe das mit Beleidigungen und auf den Boden spucken quittiert.

Eine Stunde später seien die Beamten abermals an die Örtlichkeit gerufen worden, da der Mann sich dort erneut auf den Boden gelegt hatte. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam. Der Betrunkene leistete jedoch Widerstand und beleidigte wiederholt die Beamten. Im weiteren Verlauf musste er laut Polizei aufgrund seines psychischen Zustandes in einer Fachklinik untergebracht werden. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.