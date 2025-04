Raus aus der «Blackbox»: Schufa legt Berechnung von Bonitätsnoten offen

Mannheimer Top-Ökonom Wambach über US-Zölle „Die EU hat die besseren Ökonomen als die USA“

Mit einem gewaltigen Zoll-Rundumschlag bringt US-Präsident Donald Trump den Welthandel in Gefahr. Was das für die Unternehmen und Arbeitsplätze in Deutschland bedeutet, sagt der Mannheimer ZEW-Präsident Achim Wambach im Interview.