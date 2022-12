Psychische Störungen Warum nicht jeder, der uns kränkt, ein Narzisst ist

Die Persönlichkeitsstörung ist populär geworden. Überall lauern selbstverliebte, gnadenlose Egoisten: beim Dating, in der Politik, in Chefetagen. Aber ist das wirklich so? Eine Aufklärung über den großen Mythos Narzissmus.