Drei Männer prügeln sich am Hauptbahnhof – Zeugen gesucht

Rauferei in Stuttgart

1 Die Polizei sucht Zeugen einer Prügelei am Hauptbahnhof Stuttgart. (Archivbild) Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Arnulf Hettrich

Ein 28-Jähriger und zwei weitere unbekannte Männer gehen am Abend am Stuttgarter Hauptbahnhof aufeinander los. Die Polizei macht Jagd auf die mutmaßlichen Täter und erwischt einen am Ludwigsburger Bahnhof.















Link kopiert

Drei Männer haben sich am Dienstagabend am Stuttgarter Hauptbahnhof geprügelt. Laut Polizei kam es gegen 21 Uhr zum Streit, an dem ein 28 Jahre alter Mann und zwei Unbekannte beteiligt waren. Der Grund der Auseinandersetzung war zunächst nicht bekannt.

Bei der Rauferei soll der 28-Jährige auf seine Kontrahenten mit einer Weinflasche eingeschlagen haben, woraufhin diese zerbrach. Als die Polizei kurz darauf eintraf, waren die drei Männer bereits geflohen. Die Beamten befragten daraufhin Zeugen und konnten so herausfinden, dass der Beschuldigte einen Regionalzug in Richtung Würzburg genommen hatte. Am Ludwigsburger Bahnhof ging der 28 Jahre alte Mann dann der Polizei ins Netz.

Wer hat die mutmaßlichen Täter gesehen und kann der Polizei Hinweise geben? Die Bundespolizei nimmt diese unter der Telefonnummer 0711/87035-0 entgegen.