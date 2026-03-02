Rauchverbot im Zoo Stuttgart: So hat die Wilhelma das Rauchverbot umgesetzt – was sagen die Besucher?

15 Auf diesen neuen Wilhelma-Plänen, hier bei den Flamingos am Eingang, stehen die neuen Regeln und Rauchbereiche. Foto: Iris Frey

In der Wilhelma gilt seit Anfang März ein Rauchverbot. Qualmen ist nur noch an sieben ausgeschilderten Stellen erlaubt. Die neuen Regelungen gelten sowohl für Zigaretten, E-Zigaretten, Vapes als auch andere Arten von Rauchgeräten. Inbegriffen ist auch ein Rauchverbot für Marihuana. „Es galt natürlich auch bereits vor der Einführung der Raucherbereiche“, so Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann.

Hintergrund sei, dass das Rauchen von Marihuana in unmittelbarer Nähe von Kindern und im näheren Umkreis von Spielplätzen ohnehin verboten ist. Das ist im Konsumcannabisgesetz geregelt. In der Parkordnung des Zoos steht zum Cannabiskonsum explizit nichts.

Schilder am Eingang, auf der Webseite und in der App

Aktuell wird nun mit Hilfe von Schildern im Eingangsbereich und auf der digitalen Anzeige am Eingang sowie auf Parkplänen auf die neuen Regelungen hingewiesen. Gleiches gilt für die Webseite und die Wilhelma-App. Beim Rundgang vor Ort zeigt sich, dass nicht an jedem Tier- und Pflanzenhaus ein Rauchverbotsschild hängt, weder am Elefantenhaus noch an der Terra Australis oder an den Historischen Gewächshäusern. Jedoch wird an den Tier- und Pflanzenhäusern jeweils auf Plakaten auf die Wilhelma-App verwiesen. Hingegen neu ist die Regelung für die Raucher.

Einer der speziellen Raucherorte im Zoo beim Aquarium. Foto: Iris Frey

Besucher bewerten das Rauchverbot überwiegend positiv. Günther Gescheidle, 67, aus Rommelshausen findet es in Ordnung, „weil hier auch viele Kinder sind“. Zwei, drei Stellen für die Raucher reichten völlig aus. Ihn störe das Rauchverbot nicht, weil er nicht rauche.

Nicht jeder achtet auf die neuen Schilder

Auch Monika Schulte, 64, aus dem nordrhein-westfälischen Marl, zu Besuch in der Stuttgarter Wilhelma, findet das Rauchverbot gut und passend. Während an diesem Vormittag beim Amurtiger-Bereich ein Raucher in Ruhe seine Zigarette zu Ende qualmt und am Spielbereich beim Tiger in den Mülleimer wirft, hat dieser offenbar noch nichts vom Rauchverbot mitbekommen. Gleichfalls Irene Meier, 70, aus Herrenberg. Sie findet es schön, dass es das Rauchverbot gibt. Auch Ihr Sohn Thomas Meier, 40, sagt: „Ich rauche so gut wie nicht.“ Er finde das Verbot gut. Auf die Beschilderung habe er nicht geachtet.

Sieben spezielle Raucherorte in der Wilhelma

Ebenfalls begrüßt wird die Regelung von Julia Rayer, 35, aus Altbach. „Ich finde es gut, sonst wird man mit den Kindern bei den Tieren vollgequalmt“, sagt die Nichtraucherin.

In der Wilhelma ist rauchen nur noch in den Bereichen mit einem weißen Schild mit schwarzer Zigarette drauf erlaubt: Beim Restaurant Amazonica gibt es einen Raucherbereich direkt angrenzend ans Wilhelma-Theater-Gebäude, dann ein paar Meter entfernt seitlich im Bereich am Becken, wo die Seelöwenfütterung stattfindet, sowie hinter dem Maurischen Landhaus bei der Baustelle der Subtropenterrassen und unweit des Café Belvedere gegenüber den Okapis sowie bei den Mesopotamischen Damhirschen gegenüber unweit des Menschenaffenhauses und beim Bistro Bandipur im Norden des Zoos sowie beim Aussichtsbereich in der Nähe der Bärenanlage am Rande des Mammutbaumwaldes.