Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Ost

Im Depot der SSB brennen mehrere Busse. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

In Stuttgart läuft wegen eines Brandes auf dem Betriebsgelände der SSB derzeit ein Großeinsatz der Feuerwehr. Von vielen Teilen Stuttgarts ist eine Rauchsäule in der Nähe des Gaskessels zu sehen.















Stuttgart - In Stuttgart-Ost ist am Donnerstagabend ein Feuer im Depot der SSB ausgebrochen, wie die Polizei mitteilt. Eine große Rauchsäule ist über dem Gebiet, in der Nähe des Stuttgarter Gaskessels, zu sehen.

Feuerwehr im Großeinsatz

Der Pressesprecher der Feuerwehr Stuttgart erklärte, dass zehn Busse auf dem Gelände brennen. Wie viele genau, dies ist bislang aber noch unklar. Die Feuerwehr ist mit 150 Einsatzkräften und über 30 Fahrzeugen im Einsatz. Über verletzte Personen sei bislang nicht bekannt.

Wir berichten in einem Liveblog über die aktuelle Lage.